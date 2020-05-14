本日日本：無印良品全新蟋蟀煎餅　味道竟然似……

抗疫期間大家要Stay Home，零食當然不可或缺喇！而唔少廠商都有開發新口味食品應市，不過自問想挑戰不一樣口味嘅話，以下呢款應該會啱你——無印良品將於5月20日喺旗下網店推出蟋蟀煎餅！睇外表跟一般煎餅並冇分別，不過製作過程卻真係採用黃斑黑蟋蟀為材料！你可能會問，點解無印會搵昆蟲做材料呢？其實根據佢哋官網所講，跟家畜相比，人類能更有效攝取昆蟲體內嘅營養素。而且昆蟲無論喺排出嘅溫室氣體，抑或水及飼料嘅消耗量方面，都遠比家畜少得多。例如生產1kg蛋白質，牛需要10kg嘅飼料及2.2萬公升嘅水，但蟋蟀只需1.7kg嘅飼料及4公升嘅水，兩者有明顯差距！至於因乜解究會揀蟋蟀，除咗節省水及飼料嘅優勢，佢哋佔用嘅飼養空間亦好細，而且35日已經快速成長成蟲，加上屬雜食性，用剩餘嘅蔬菜等作飼料即可，順手可以處理食物廢棄嘅問題，絕對係一石二鳥。

講番無印嘅蟋蟀煎餅，所採用嘅蟋蟀全部喺衞生安全環境下飼養，而且保持一定嘅溫度及濕度令佢哋可全年產卵，足以應付食用嘅數量。製作過程中會將蟋蟀製成嘅粉末混入煎餅中，無印更話特別唔加入多餘嘅原料，令大家可以「嗒」真啲蟋蟀嘅味道！咁究竟味道如何呢？官方話會散發出一種近似蝦嘅芳香，應該比大家想像嘅好味道！不過由於蟋蟀粉含有類近蝦及蟹嘅甲殼類成分，所以對兩者敏感嘅朋友要留意！蟋蟀煎餅每包重55g，售190日圓。