防曬8大疑問　咪愈做愈錯

做好防曬，你都可以擁有明星一樣的白滑肌膚。（互聯網）

美白的重中之重就是防曬，防曬做得唔好做再多都於事無補。除了要堅持每天防曬外，也要用啱方法先可以事半功倍。唔知大家在防曬的道路上有沒有以下的疑問？不如一齊搞清楚防曬方法，一起變白變美吧！

1.防曬產品中的SPF和PA代表甚麼？愈高愈好？

在紫外線中，會讓皮膚曬傷和致癌的是UVB，而讓皮膚曬黑和老化的卻是UVA。基本上，在日常生活中，使用SPF15~30、PA+/++系數的防曬產品已足夠，除非長時間在戶外才需要更高的指數。

SPF（Sun Protection Factor）俗稱防曬系數，指的是防曬產品中對UVB的預防能力，即加強皮膚防止紫外線曬傷的能力。如SPF15，即把皮膚的曬傷時間延緩15倍（假設皮膚曬10分鐘會曬傷，塗上防曬後就是150分鐘後才會曬傷）。

PA（Protection Grade of UVA）俗稱防曬指標，指的是防曬產品中對UVA的預防能力，即延緩曬黑的時間。PA+可延緩曬黑時間是2至4倍；PA++可延緩曬黑時間為4至8倍；PA+++可延緩曬黑時間約8至16倍；而PA++++則可延緩曬黑時間16倍以上。

2.防曬塗得愈多愈好？防曬系數高可以少塗？

防曬並非塗得愈多愈好，太多會令肌膚難以呼吸，容易造成毛孔閉塞。當然太少就會達不到防曬的效果，防曬系數的高低用量要求都是一樣的。防曬產品的用量是每平方厘米肌膚約塗2毫克，即臉和頸大約需要1茶匙（約5ml），手臂約需要1茶匙，大腿、小腿連足部約需要4茶匙。

3.防曬一天只需塗一次？

出戶外前15分鐘要塗防曬，而無論防曬系數高或低，如果會接觸到紫外線（窗戶也有機會透光），一天只塗一次都是不足夠的，防曬會因洗手、流汗等原因流失。最佳的用法是每隔2~3小時補塗一次。

4.用了有防曬功能的粉底就不用塗防曬？

最近大家都追求自然、輕薄的底妝，如果只用有防曬功能的粉底很有可能用量會不足，除非底妝打的比較厚，最好還是有防曬打底。

5.防曬應該在哪一步塗？

防曬應該是護膚的最後一步和化妝的第一步，所以可以在面霜之後，隔離/妝前打底之前塗上。

6.防曬系數可以累積疊加？

防曬系數是不可以疊加的，會以最高的為準，塗太多層只會增加肌膚的負擔。

7.撐傘就不用塗防曬？

就算是撐傘也是需要塗防曬產品的，雖然傘可以防止陽光直接照射皮膚，但是紫外線透過地面、玻璃等還是會反射、折射到皮膚。

8.想曬黑就不用塗防曬？

防曬的主要功能除了防曬黑，還有防止紫外線對皮膚造成的傷害（如乾燥、老化），所以即使不追求白或者想要古銅肌也還是要做防曬的。