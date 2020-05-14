新款真無線　「聲」戰四強

自Apple推出AirPods後，真無線耳機漸漸成為市場主流，發展至今大小品牌都有相關產品，最近推出的4款更是各具賣點，又睇吓邊款適合你︰

超級輕巧 Yobybo Card20

此耳機最大亮點是獲得2020年紅點設計大獎，機身僅重3.2g，比AirPod 2仲輕巧，厚度也只有14mm，戴上耳輕如無物，而且機身符合人體工學，又經過6,000次耳形測試，長戴保持舒適得來，也不易從耳朵滑落，可放心佩戴。

耳機外殼為航太級鋁合金材質，採用數萬次研磨拋光而成，專用充天盒則用了天窗透視設計，毋須打開就能從燈號得知剩餘電量。耳機提供4小時電量，配合充電盒可聽足16小時。音色方面，它內置13mm驅動單元，實測人聲與樂器聲輸出平均，而在cVc 8.0技術幫助下，它還支援軟體降噪，將環境雜音減到最少。

長命續航 Shure AONIC 215

採用專業歌手於舞台表演時慣用的掛耳式設計，佩戴舒適穩固，並配備專業隔音技術，能有效地阻隔外邊噪音，有需要時亦可按下「環境聲效模式」來聽到四周環境的聲音。它的電池壽命長達8小時，便攜充電盒還可為耳機再完全充電3次，共提供長達32小時的續航能力。另外，耳機配置的高級擴音器，支援Qualcomm aptX、AAC和 SBC多種音訊編解碼器。

收音清晰 HONOR Magic Earbuds

單個耳機重量僅有5.5g，錐形設計貼合耳廓，並配有3對耳塞以備替換，以適應不同耳廓的需要。每邊耳機內置10mm的大尺寸動圈單元，配合高靈敏度的高分子複合振膜，可展現豐富的音樂細節。收音則有賴3個咪高峰，其中兩個採用了「波束賦形」技術，能準確接收語音，加上主動降噪，保證對方聽到加清晰語音。充電盒被設計成了「膠囊」模樣，並採用聚碳酸酯打造，上手圓潤細膩。

名廠首出 Harman Kardon Fly TWS

名廠Harman Kardon首款真‧無線耳機，主體採用了全黑填滿風格，表面則是仿皮物料，既有型又別具質感。其5.6mm單元經廠商專門調音，能呈現豐富飽滿的音樂，經專用App更能微調EQ、TalkThru、Smart Ambient 等設定。充一次電夠用5小時，充電盒再把續航力延長至15小時。耳機又符合IPX5防水要求，運動中出汗、淋雨一樣照用無誤。