生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，運勢下滑，太過急躁容易弄巧成拙，甚至造成意外，宜小心！

牛：↓ 然對很多事物都發生興趣，到頭來無一樣可以學得成功，做人別心多。

虎：↑ 友人邀請你出席一些活動，不妨前往看一看，可能會遇上心儀對象呢！

兔：→ 和朋友一起時，總會聽到不同的意見，你要學懂如何和別人妥協呢！

龍：→ 當遇到異性朋友時，不要忘了親切地打招呼，將有所得着，可提升運氣。

蛇：→ 今天在處理人際關係時要小心謹慎，將可避免一場無謂的大災難。

馬：↓ 遇上某人，立即湧上陣陣反感，因他的行為令你想到過去的不快事情。

羊：★ 藍色是相當特別的顏色，可為你帶來輕鬆的效果，亦能提升人際關係。

猴：→ 金錢方面出現問題，但不如你想像般嚴重，大可和家人商量，可望解決。

雞：→ 別人的過錯，只是無心之失，何必要耿耿於懷呢？放開懷抱原諒別人吧。

狗：↑ 運氣上升，趁這段時間快快解決麻煩事，你會覺得生活會過得更美好。

豬：→ 當你靜靜思考時，不妨為自己訂立更高理想和目標，全力以赴做到最好。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌