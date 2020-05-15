白羊：公事壓力持續較大，精神略為不穩，爭取發展良機同時，宜多加休息，提升鬥志。

金牛：體能及工作運不穩，壓力將較明顯，團隊精神雖好，但需注意人事變動等問題。

雙子：事業運佳，但精神狀態不穩，人事阻力或會較猛，宜注意溝通、合作及人際關係。

巨蟹：職場及人事變動或會較頻，若能保持正面積極的態度，或能找到轉職等發展機遇。

獅子：工作壓力較大，出勤、公幹及海外項目等雖具阻力，但體能稍佳，將有助應付。

處女：偏桃花稍旺，但夫妻運較佳，已婚及同居朋友，宜善用公餘，多交流將有助增旺。

天秤：情緒略為回穩，家庭及感情生活將較早前平穩和順，宜多交流、多會面或多約會。

天蠍：人緣及桃花運轉佳，工作運本身雖帶不穩，但貴人運回升，將有助應付各方所需。

人馬：人緣及桃花運回升，家庭運亦佳，親子及感情關係將較和順，宜放鬆及盡情享受。

山羊：情緒及人氣回穩，辭令及思考力回升，有助增進與改善和家人情感，宜多交流。

水瓶：理財能力回升，鬥志較盛，有助改善經濟狀況。但變數或頻，宜以穩健態度行事。

雙魚：人氣及社交運佳，娛樂、聚會等開支較大，宜多節約，並小心處理朋輩金錢事宜。