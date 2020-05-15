今季最Hit　百變鎖骨髮

夏日炎炎，想跟長髮來一個「斷捨離」，但又狠不下心。其實想更清爽或者想轉換髮型也不一定要剪成短髮，時下流行的「鎖骨髮」就是很好的選擇。所謂「鎖骨髮」就是距離鎖骨位置上下5cm長度的髮型，不但造型多變，容易打理，而且既有短髮的清爽，又有長髮的優雅，最重要是顯得臉小，十分適合心郁郁想轉換造型的長髮女生。

【鎖骨直髮】

鎖骨直髮是最簡單的「鎖骨髮」，把頭髮直接剪到距離鎖骨上下2~3cm的位置，就可以完成一個造型的轉換。但簡單也不代表普通和單一，配合不同的劉海或造型，會有不同的感覺。

【蓬鬆鎖骨髮】

帶有蓬鬆感的「鎖骨髮」需要在修剪的時候剪出層次感，或者配合內外捲、梨花燙，非常的有元氣和少女感。蓬鬆的髮型更顯臉小，而且搭配不同的劉海都非常的合適，也很適合髮量少的女生。

【改良版辛芷蕾鎖骨髮】

因演出《如懿傳》中心機深、手段高的反派嘉嬪，演技大獲好評的國內女星辛芷蕾，脫去古裝依然亮眼，不少粉絲會模仿其髮妝造型。像早前她的一頭「鎖骨髮」便掀起一陣熱潮，很多女生更專程跑到其髮型師Tony哪裏要求Get同款髮型。不過這款髮型也因應不同臉形出現不同的變奏版，但離不開的核心概念是「高層次鎖骨髮 + 輕薄劉海」。

高層次鎖骨髮在修飾面部兩側線條的同時也不會過於厚重， 輕薄劉海可以跟兩側的頭髮形成一個完美的過度。上厚下薄的既可以為髮量少的女生增加蓬鬆感，也可以為髮量多的女生打薄頭髮，更顯輕盈，就算是頭髮細軟的女生也不用擔心做不出造型。

【波浪、蛋捲鎖骨髮】

波浪型、蛋捲型的捲度變成了鎖骨髮也有不一樣的感覺，圓臉的女生，配合中分或小旁分（四六、三七）可以更好的修飾臉形。如果配合空氣劉海，可以在視覺上減少臉的長度，增加寛度和修飾心形臉的寛額頭。

【復古捲鎖骨髮】

復古捲又叫公仔麵頭，重點在於由頭頂開始的捲度，令髮型更加豐盈。這個捲度更適合鎖骨下5cm的長度，更具時尚感。但比起其他的鎖骨髮要花更多的時間去打理，否則一不小心就會變成大媽頭。

【Fluffy捲鎖骨髮】

Fluffy捲與復古捲相似，但捲度要求更加的鬆散，更有慵懶的感覺。以自然凌亂為主，而且捲度由耳朵位置開始，比復古捲易打理，亦更易「Carry」。同樣可以配搭不同的劉海，也適合頭髮扁塌、髮量少的人。