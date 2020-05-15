元祖配色Instapump Fury賀「Pump Day」　

作為Reebok於90年代所創最劃時代的突破性科技The Pump，誕生以來曾經搭載到品牌旗下無數經典鞋款之上，當中包括：籃球鞋款Pump Omni Lite、網球鞋款Court Victory Pump及家喻戶曉紅足廿幾年的Instapump Fury。今年Reebok「Pump Day」（5月15日）就以「Pump it Up Now」為口號，推出一系列具代表性的Pump波鞋款式與波鞋迷一同慶祝這個別具意義的日子。

是次登場鞋款分別有Instapump Fury Citron OG、Instapump Fury City Pack及Pump Court，當中配上經典黃紅黑配色的Instapump Fury Citron OG僅在2014年復刻過一次，今回相隔6年再次現身，相信好多鞋迷都萬分期待。另City Pack就選取東京、大阪、首爾及上海4個與波鞋文化有密切關係的亞洲城市為靈感，將各城市最重要的地標及歷史文化融入4款配色之上；最後於今年全新登場的Pump Court，其創作靈感就是參照1992年設計的Instapump Tennis Prototype（並無正式推出）變奏而成，最主要將當時原型的分離式大底換上全掌式設計，同時保留鞋面標誌性鞋扣及Pump Button，為鞋款塑造出新鮮感滿載之嶄新輪廓。