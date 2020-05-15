日本四大特式結緣御守　款款靚爆鏡

去過日本旅遊的人都應該知道，日本真的有非常多的神社、寺廟，而御守可以說是到此一遊的必買物。無論是自用，還是送人都相當的有意義。在形形色色、大同小異的一眾御守之中，一些特別的御守就更加的吸引人。要知道御守是貴精不貴多，那特色的御守往往是人們的第一選擇，這次為大家介紹四款單單顏值就拿滿分的特色結緣御守，下次去日本旅行時可以走一趟了。

最美御守 倉敷阿智神社之花纏守

位於日本岡山的倉敷阿智神社素有「最美御守」之一的花纏守。有別於傳統長方形的御守，它用當地的天然紀念物「阿知之藤」和紫藤花外形製成一條花花繩子，可以當作飾物掛在包包上，非常好看。

下鴨神社──蕾絲御守

被稱為京都最強結緣地的下鴨神社中最特色的莫過於這款以白色輕紗製成的「蕾絲御守」，配上古典的織花，在陽光下若隱若現，非常夢幻；配上酒紅色的御守結，猶如一件藝術品。

阿佐谷神明宮──巫女編織手繩

距離東京新宿不到10分鐘的阿佐谷神明宮中的「神明結緣御守」，是由巫女親手製成的編織手繩；有超過10種的基本款，每款都有不同的名字。

東京大神宮──精緻吊飾

東京大神宮是超高人氣的「戀愛神社」，而當中有兩款戀愛御守既特別又可愛，包括戀愛成就之鑰御守，具「打開心上人的心，讓對方接受真實的妳」的意思，有粉紅色和紅色兩款。另一款是專為單身人士而設的緣結鈴蘭守，以鈴蘭花為造型，花語是「幸福將來訪」，純潔的白色，簡單而美好。