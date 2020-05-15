今晚食乜：匈牙利燜雞肉　惹味又啖啖肉

備受港人喜歡的雞肉料理，基本上很多食譜大家都非常熟稔，而IG@prof_mele就教大家炮製一味較為陌生的匈牙利風燜雞上髀。

先將雞上髀煎至轉金黃色以封鎖肉汁後盛起，爆香洋葱碎，加入番茄粒和甜椒粒煮至軟身，然後加入這道菜最重要的紅椒粉炒香，就可以放回雞上髀及雞湯，加蓋燜煮。燜完後又再次撈起雞上髀，同時間將麵粉、酸忌廉、忌廉混合物倒入鍋內煮成醬汁，煮至濃稠便成。當地人流行加一種小麵糰Nokedli來搭配食用，而香港人則愛加薯糰、意粉或其他食材來配搭，燜得入味的雞上髀，味道濃郁又啖啖肉，醬汁更可以用來撈麵，一點都不浪費。

材料：

油 2湯匙

雞上髀 3磅

洋葱碎 2個

蒜蓉 2瓣

番茄粒 2個

甜椒粒 1個

紅椒粉 3湯匙

雞湯 2杯

鹽 1.5茶匙

黑胡椒碎 半茶匙

麵粉 3湯匙

酸忌廉 3/4杯

忌廉 1/4杯

做法：

1.燒熱油，放入雞上髀，將兩邊煎至轉金黃色盛起。

2.同一隻鍋，放入洋葱粒煮約5分鐘。

3.加入蒜蓉、番茄粒、甜椒粒炒3分鐘。

4.加鹽、黑胡椒、紅椒粉炒1分鐘。

5.放入雞上髀和雞湯，加蓋煮約40分鐘。

6.麵粉、酸忌廉和忌廉混合。

7.撈起雞上髀，將忌廉混合物倒入鍋內，拌勻煮5分鐘。

8.放回雞上髀煮滾便完成。