Huawei Pay安全快捷　一拍即付享多重優惠

Huawei Pay是一種安全又方便的付款方式，只要將銀行卡加入華為錢包，便可享受一拍即付的商店購物體驗。（方偉堅攝）

【特約報道】本地流動支付服務已日漸普及，為消費者帶來不少方便，去年推出的Huawei Pay是其中之一，它是一種安全又方便的付款方式，可以在支援這項功能的華為裝置上使用。只要將銀行卡加入華為錢包，便可享受一拍即付的商店購物體驗。

Huawei Pay的設定簡易方便，用戶通過華為應用程式市場下載華為錢包 (HUAWEI Wallet) ，或直接開啟預設在華為手機系統內的「錢包App」，開啟後登入華為帳戶，按「+」號新增銀行卡就可綁定銀聯銀行卡，之後再手動輸入卡號、有效期、安全碼等資料即可。除了手動輸入資料，用戶也可把卡放置在拍照的框架內自動識別，非常方便。

系統識別後，確認相關支援服務條款及細則，完成綁卡後系統會發出一次性驗證碼給登記人的手機，客戶只需輸入該短訊驗證碼。完成後，返回首頁將顯示已啟用的信用卡。之後就可選擇付款驗證方式，當中包括密碼驗證及指紋驗證兩種；強烈建議大家選擇指紋作為付款的驗證方式，因為用此方法，即使沒有網絡也可完成付款。

完成設定後，就可正式享用Huawei Pay了。現在香港同澳門的華為智能手機用戶只要將指定銀聯銀行卡加入華為錢包，並利用Huawei Pay支付，便可享多重優惠。例如即日至6月14日，首筆消費金額滿HKD30/MOP30，即可享HKD20/MOP20即時折扣優惠，往後金額滿HKD30/MOP30，即可享HKD10/MOD10即時折扣優惠，每人每卡每天可享受優惠一次，活動期間最多可享十次優惠，換句說話可享最高HKD110/MOP110即時折扣優惠。

另外，即日至6月14日，合資格持卡人添加銀行卡至華為錢包，更可獲得30華為點數。點數可用於華為應用市場、華為雲空間、華為主題等應用產品及服務，每用戶僅可享用一次華為點數贈送優惠。特別一提，只要是中銀香港、大西洋銀行、工銀亞洲及工銀澳門的銀聯卡持有人，成功將銀聯卡加入華為錢包並以Huawei Pay支付，更可享不同金額的現金回贈。

目前香港地區受理Huawei Pay的商戶涵蓋便利店、超級市場、西餅麵包、食品店、餐廳、藥房/保健、書店/影音店、電腦/電器店及玩具店，例如大家熟悉的7-Eleven、一田百貨、優品360、Starbucks、萬寧、商務印書館、百老匯 及Toys "R" Us等，包羅萬有。

說了那麼多，究竟Huawei Pay實際應用是怎樣呢﹖其實只要在任何貼有「Huawei Pay」或「銀聯」標誌的商戶，都可用手機非接式付款。把手機移近商戶POS，手機會顯示支付介面，然後用指紋或密碼授權即完成交易，整個過程數秒間完成，簡單快捷。完成支付後，手機隨即顯示有關交易明細，用戶也可進入華為銀包的「交易紀錄」查看過往消費歷史，設計細心完善。

Huawei Pay需配合經香港以及澳門指定經銷商購買的原裝香港及澳門正規銷售，並支援NFC的華為手機使用，當中包括HUAWEI P40系列、 HUAWEI P30系列、HUAWEI Mate 30系列等等。而隨着Huawei Pay正式推出，付款變得安全又快捷，仲等甚麼﹖快些投入這個一拍即付的商店購物新體驗啦！