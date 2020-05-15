本日日本：3大便利店5月新甜品逐款試

日本便利店的甜品花款多多，5月的新出品你有冇興趣試試？（互聯網）

如果有選擇困難症的話，到日本便利店購買甜品肯定會十分苦惱，花款多多，而且每星期都有新出品，亦會不定時推出跟其他品牌聯乘的期間限定產品。今次為大家介紹Family Mart、Lawson及7-11的5月新出品，睇吓啱唔啱你口味？

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Taberu牧場梳芙厘布甸（Family Mart）

外表雪白的甜品，上面印上可愛的乳牛圖案，可愛又治愈。厚厚的一層梳芙厘，入口即溶，而且充滿牛奶的濃厚口感。中間的忌廉層也很好吃，最下面的鮮奶布甸偏軟，有點像乳酪，層次豐富，喜歡牛奶的朋友必試。每件售288日圓。

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法式焦糖泡芙（Family Mart）

面層是烤得脆脆的法式焦糖，下層是軟熟的泡芙，泡芙內加入了焦糖忌廉及吉士醬，最特別是有香蕉餡，帶酸的生果味中和了前者的甜，一啖咬下去幾種味道衝擊味蕾，是一款令人意想不到的甜品。每件售213日圓。

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Uchi Café×GODIVA CHOCOLATE TOURBILLON（Lawson）

GODIVA在LAWSON推出的朱古力甜品一直都很受歡迎，這次推出名為CHOCOLATE TOURBILLON的朱古力蛋糕，TOURBILLON在法文的意思是「漩渦」，顧名思義，這個蛋糕由黑朱古力忌廉、朱古力忌廉、朱古力慕絲一層一層捲在一起，吃起來很有層次感。每件售450日圓。

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Mochipuyo 北海道忌廉吉士甜點（Lawson）

雖然這個外表睇落較平凡，入面加入來自北海道的忌廉吉士醬，香甜濃郁，入口時有特別的黏糯口感，味道有層次。每件售100日圓。

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宇治抹茶散發香氣！甜味恰到好處蛋糕（7-11）

喜歡綠茶的朋友唔可以錯過，這個蛋糕不算太濃厚的綠茶味，相比其他綠茶甜品較清爽，還有海綿蛋糕的軟綿口感，加上粒粒紅豆，作下午茶的小點一流。每件售118日圓。

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口感清爽水羊羹（7-11）

熱天時冰凍的水羊羹有解暑之效，這款的紅豆味不會過甜，入口滑溜清爽。每件售192日圓。