西岸人氣街牌聯名　必搶黑魂Chuck'70

2016年於洛杉磯市區Flower District所創立的街頭服飾品牌ROKIT，品牌背後3位創辦人Bam Barcena、Rion Barcena 及Nico Guardalabene將西岸街頭文化中的籃球及滑板元素融入設計，而那個看似日本國旗「日之丸」的橙色圓點正代表着籃球及滑板上的滑輪。成立品牌初期與知名客製波鞋單位Shoe Surgeon合作，製作了Nike Air Force 1鞋面配搭Vans Old Skool鞋底的Hybrid鞋款就一炮而紅，即使鞋款不作公開發售仍然搶盡潮流版面。

是次ROKIT就繼2018年後再一次被Converse邀請推出聯名系列，分別推出Chuck Taylor All Star'70、Pullover Hoodie及Utility Vest三款單品。設計靈感就取自籃球及滑板愛好者熟悉的瀝青柏油路面，當中鞋款用上多種材質配搭成紋理豐富的鞋面，縫合位置更飾有防水膠貼細節。除了中底有橙色圓點提升辨識度外，透明鞋底更藏有腳底穴位圖案。

而連帽衞衣及背心外套設計，就用上拼接手袖及豹紋圖案打造，並分別於胸前及背部加入3M反光細節點綴，於晚間着用時增加其安全性。