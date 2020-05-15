Toyota、Lexus、Jaguar及Land Rover

日期：2020年5月16至17日 (星期六及日)

時間：11:000am~6:00pm

地點：皇冠汽車北角維修中心(香港北角屈臣道2-8號海景大廈B及C座地下)

推介：英之傑旗下四大品牌精選熱賣型號，包括Toyota Sienta及RAV4豪華版；Lexus UX200 Superior及NX300 F Sport；Jaguar E-PACE P200 S及F-PACE 25t AWD；Land Rover Discovery Sport 7座及Range Rover Evoque P250 HSE R-Dyn等，均以年度至今最低價發售。指定車款更可獲多重禮遇，更特設即場Trade-in報價服務及試車。

SUBARU

日期：5月17日(星期日)

時間：11:00am~6:00pm

地點：元朗錦綉花園大道B24A 新明苑園林海鮮酒家外

Volkswagen

日期：5月15至17日(星期五至日)

時間：9:00am~8:00pm

地點：九龍灣POP-UP體驗店(國際展貿中心 G18)

推介：前衞時尚的SUV T-Cross全新震撼價$228,980，現額外送升級限定禮遇高達$12,000*。高性能揭背車傳奇 Golf GTI Performance 專屬限時優惠即送首年牌費*。(*優惠只限指定型號，優惠期有限，售完即止。)