﻿【美女饕廚】維港夜景伴中式美饌

今日介紹一間中菜餐廳，位於尖沙咀，擁有無敵東方之珠美景，我和友人特地挑選了室外位置。

預早柯打了片皮鴨，個人認為做得相當不錯，一邊欣賞香港美景，一邊欣賞師傅的刀工藝術，十分享受！這裏用的鴨子來自北京，烤之前會先將鴨子風乾最少6小時，再煙熏烤足1小時，原隻烤鴨會先推到我們面前，鴨未到已傳來陣陣煙熏香，之後輪到師傅出場，即席表演切片，先切下鴨胸上的皮，讓我們蘸沙糖來吃，鴨皮厚度十足，一咬即嘗到酥脆口感，入口即化，鴨油香氣四溢，在舌尖上慢慢溶化，那股鴨油香久久不散，香酥脆甜，回味無窮。

師傅接下來便將鴨肉片放在春卷皮上，薄薄的皮如絹綿布，又稍荷葉餅，是由秦漢時的「白餅」演變發展而來，已經有2,000多年歷史，搭配北京甜鴨醬和青瓜等同吃，送進嘴巴，細嚼慢嚥，讓香氣及滋味慢慢於舌頭融化，這種源自北京的傳統吃法，好吃得令人難以忘懷。

豬油口感油腴、黏性強，一滴都已經夠晒甘香了！豬油撈飯是我在餐廳中的最愛，現在我間中也會在家煉製豬油，分量不多，只煉一小瓶放在家中做菜，能迷倒一眾家人和朋友呢！溫熱晶瑩的豬油撈白飯來吃，啖啖豐厚油香，慶幸這餐廳也有供應這菜式，讓大家還可以吃到這樣邪惡的超級美食。

這裏的豬油撈飯是用缽上，澆上餐廳自家製的豬油和甜豉油，豬油無色，只是在凝固後才會成米白色膏狀，加上梅菜和海膽，帶出豬油獨有的甘味，完全沒有被蓋過，反而令整碟飯的味道更豐腴厚實，相輔相成，大家吃完這個飯雖罪咎感滿滿，但卻滿足到不行呢！

饕廚貼士：自家製烤鴨

先用白醋、麥芽糖或蜜糖、鹽和玫瑰露搽在鴨皮上再風乾一天，第二天放入焗爐以攝氏200度焗45分鐘即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）