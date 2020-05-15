外置e-Ink屏幕　大廠筆電瞬間記事

翻摺筆電又有新玩法！Lenovo兩年前出過部Yoga Book C930，可將虛擬鍵盤變成多功能e-Ink屏幕。最近廠商再將類似設計移植至ThinkBook Plus，只是e-Ink屏幕直接放到電腦外殼上，尺寸更有10.8吋之大，即使合上電腦上蓋，也能透過Precision Pen觸控筆繪圖、做筆記甚接收重要通知，而且e-Ink顯示屏由Corning Gorilla Glass NBT保護玻璃製成，防刮兼能減低刮痕可見度，攜帶在外也能放心使用。

新機內建180°躺平屏幕配以鋅合金轉軸，方便翻出直立，又或變成帳篷與平板模式。硬件方面，它內置第10代Intel Core i7處理器、13.3吋全高清屏幕、256/512GB SSD及2×2W HARMAN喇叭，當中喇叭支援Dolby Audio聲效技術，煲劇、睇戲都有不俗聲音效果。

ThinkBook Plus現已在香港上市，售價約9千7百元，以規格及設計而言，價格頗有競爭力。