生肖指數　是日吉星：馬

鼠：↓ 金錢運可能突然出現混亂的情況，提醒你，盡量不要與人有借貸的關係。

牛：↓ 是日沖煞，運氣在走下坡，如你依然任性和我行我素，必然會自招麻煩。

虎：→ 金錢運下滑，要好好控制自己的購買慾，才不會花費無度。金色助運勢。

兔：↑ 頭腦清醒的一天，或許你可考慮整理一下財政狀況，作些穩健性投資。

龍：→ 精神不是太好，晚上舒服的泡個澡，早點上床睡覺，有助你提升運勢。

蛇：→ 一時失敗不代表永遠失敗，千萬不要失去自信，失敗其實讓你走前一步。

馬：★ 宜多聽朋友意見，他們能為你的戀愛運增加不少動力，令你愈戰愈勇。

羊：↓ 雖然用盡心力幫助別人，別人卻對你的努力置諸不理，實在讓你難受。

猴：→ 啡色能助你深入思考和集中精神，對於心情極紛亂的你，是不錯的選擇。

雞：→ 你的工作表現時好時壞，但你的不滿情緒卻日漸增加，要有耐性去面對。

狗：→ 和情人相處，要注意自己的態度問題，不要太自以為是，令對方反感。

豬：↑ 工作表現出色，自信心隨之增加，不過也要保持謙遜，記着驕兵必敗。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌