白羊：感情關係或較不穩，人氣欠佳，伴侶或較任性，宜多予包容和耐性，將有助過渡。

金牛：社交運佳，聯誼歡聚活動多多，但體能欠佳工作量大，爭取休息可助維持表現。

雙子：人緣及桃花運欠佳，感情及親子關係或較不穩，攜眷參與社交活動，助增進默契。

巨蟹：情緒及家庭運欠佳，已婚或同居的朋友宜放鬆一點，溝通及相處等情況將更和順。

獅子：辭令及思考力不穩，工作時需注意合作及人際關係，小心處理文書、傳訊等工序。

處女：財運欠佳，約會、娛樂等，需多加節約。開單、簽約及海外項目等需多予耐性。

天秤：人氣稍遜，情緒及家庭運不穩，注意溝通多予耐性，並多關注身邊人，關係更佳。

天蠍：辭令及思考力不穩，精神欠佳，不論公私，宜注意溝通等情況，多聆聽有助過渡。

人馬：社交運欠佳，人事問題或會較頻，小心處理意見分歧、金錢、人事及公事等事宜。

山羊：事業運不穩，壓力及人事阻力或會較大，需多予耐性，細心部署，避免緊張毛躁。

水瓶：出勤、公幹、海外項目等，或會遇有變動，人事問題或會較頻，宜作後防等部署。

雙魚：社交及財運欠佳，小心理財之餘，避免金錢與人情糾結，以免因財失義有傷和氣。