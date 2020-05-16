失婚又關風水事？10大禁忌勿犯！

疫情令離婚率大增，但其實一段感情出問題，背後有着不同原因，家居風水是其中一種。（互聯網）

一場疫情不但令失業率飆升，也令離婚率大增！有說是因為人們要留家抗疫，跟另一半的相處時間變長，摩擦亦隨之增加。而根據江湖傳聞，近期爆出離婚消息的藝人鍾欣潼（阿嬌）和賴弘國，也是受疫情所累，令生育計劃告吹，才導致這段關係無法挽回。

其實一段感情出問題，總會有原因，可能是性格不合，也可能是第三者作祟，甚至有機會是受屋企布置不妥當所影響。以下是10個可影響夫妻關係的風水禁忌，信不信由你……

禁忌1：睡房對着鏡

鏡子有反射作用，易令人產生虛幻感，疑神疑鬼，對正睡房門，不利夫妻關係。

禁忌2：鏡子向爐頭

廚房內的爐灶代表家中女主人，若對着鏡子，意味一個變兩個，有自招小三入宅的影響。

禁忌3：睡床近廁門

睡覺位置靠近廁所門，容易遇上第三者，易令婚姻陷入危機。

禁忌4：床頭靠窗邊

床頭對着窗口，睡覺時易受不好的磁場干擾，長此下來，情緒會比較浮躁不安，易因小事而爭吵，繼而令夫妻之間出現裂痕。

禁忌5：床頭對房門

有云「床頭正對門，情散財也散。」若床頭跟房門對到正，不但影響睡眠質素，還會導致夫妻關係不睦。

禁忌6：床底不乾淨

很多家庭會把床底變儲物空間，但必須定時執拾，因一旦積聚灰塵或孳生害蟲，就會產生不乾淨的晦氣，令夫妻的感情蒙上陰影，而且床底氣流不通，亦會影響夫妻之間的溝通。

禁忌7：寢室放假花

假花與乾花不適宜作為睡房擺設，一來沒有鮮花的生命力，二來不能產生有益的氣場，若放在房中桃花位，更有機會引來爛桃花！

禁忌8：橫樑壓床頭

睡床被橫樑壓住，易令人有壓迫感，尤其是床頭位，可導致夫妻雙方頻頻發噩夢，對新婚夫妻的影響最大，隨時會閃電離婚。

禁忌9：燈光太刺眼

寢室的燈光不能太刺眼，而且睡床正上方不宜安裝吊燈，否則是犯光煞，可導致夫妻精神緊張，容易發生口角。

禁忌10：睡房放利器

刀劍、獎盃或一些三尖八角的東西，不要放在睡房，因為這些物品會產生煞氣，令夫妻之間容易發生爭執。