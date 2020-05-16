洗衣機？投影機？你估我唔到！

香港地寸金尺土，想在家中擺放一部投影機相信不是人人都可以做到，但隨着科技進步，便攜式投影機的誕生，現在只需一幅白牆就能在房中自製私人影院，尤其疫情期間經常宅在家中，可避免同屋企人爭電視。傳統投影機的外形一般都是正正方方，要連線之餘又要講求擺放位置，多麼不便。最近，XFIRE小火推出了一款掌上型投影機，功能、顏值、便攜性並存，外形還帶給人驚喜。

這部外表極似洗衣機的投影機體積只有87.3×76.1×118.44mm，單手就可以拎起，內置鋰電池，不用再受電線困擾及不佔家中位置。機身底部設有支架，可作90度轉向，即使射向天花躺在床上看也沒有難度，並設有藍牙、USB、HSMI介面，方便連接手機、電腦、遊戲機等訊源。此外，它還內置了Hi-Fi音響和雙聲道環繞立體聲；畫質方面，廠方稱可達4K影院的專業質素。機身提供多種顏色選擇，適合配襯不同的家居風格，時尚感十足。

洗衣機形投影機外表小巧，內裏強勁，售價約千九蚊，係咪估佢唔到呢。