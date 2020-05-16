美食婷：清熱消暑食苦瓜　點樣幫佢脫苦

踏入5月起就日日攝氏30幾度高溫，呢個時候最需要嘅梗係消暑喇！對美食婷我而言，最好嘅方法當然係食住做，呢段時間瓜果當造，其中一種時令款式更有清熱消暑之效添，係咩？咪就係苦瓜囉！

苦瓜，又名涼瓜、錦荔枝、半世瓜，每年5月至9月當造，蘊含豐富維他命C及高抗氧化成分等，具祛濕健脾、清熱解暑、益肝補腎之效，而大家可以隨時喺街市見到幾款苦瓜，包括胖嘟嘟嘅雷公鑿（或稱大丁苦瓜或大頂苦瓜）及油苦瓜。

雷公鑿味道甘苦，可以用來燜煮或煲湯；而油苦瓜則呈長條形，相對較為爽口，適合切段來釀食材，又可以用來製作冷盤。

要炮製苦瓜，大家都有個問題，係就點樣幫苦瓜「脫苦」？係，美食婷我仲好年輕，同好多人一樣，怕苦瓜那陣苦澀味，原來只要留意幾點，就可以幫苦瓜輕易脫苦架喇！

重點在於挑選、處理及烹調3方面。首次，大家要揀選翠綠而表皮顆粒大而飽滿嘅款式，咁係代表苦瓜夠新鮮而且瓜肉嫩厚、苦味較輕。處理時，要將中間囊核連白色膜挖乾淨，有助減低苦味。烹調前，可以用冷水浸洗，仲要邊洗邊輕捽；怕麻煩，都可以用鹽水浸泡一下，喺入饌前過一過清水便可以大大減低苦味喇！