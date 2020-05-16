召喚「吉蒂貓奴」　搶先入手「貓樣」電話殼

如果Mickey Mouse係全世界最受歡迎嘅「老鼠」，咁Hello Kitty都絕對會係當今世上最多人鍾意嘅「花貓」，而且佢仲相當長壽！1974年由日本Sanrio公司創作以來，大致「貓樣」已經早已定下，經歷46年已經於全球儲下數之不盡的Fans，基本上任何類型產品都會見到佢，「入屋」程度相當高。是次專門推出電話周邊配件產品的生活用品品牌CASETiFY就夥拍Hello Kitty推出聯名系列，將其可愛活潑形象注入一系列招牌電話殼設計當中，「吉蒂貓奴」記得睇實發售日期。

Hello Kitty x CASETiFY聯名系列分別推出Mini Mart Collection及The Signature Collection。前者以糖果色調演繹超級市場內的日用品，將設計融入到一系列支援iPhone、Apple Watch、Air Pods（一代、二代及Pro）、MacBook及iPad等電子產品配件；後者就將Hello Kitty招牌紅色蝴蝶結及藍色吊帶褲設計元素，注入多款可作個人化設計的電子產品配件。

此外，隨着雙方今次合作，Hello Kitty更正式加入CASETiFY Co-Lab（與不同品牌合作的創意企劃），聯手推出兩款CASETiFY全新產品。其中膠布造型的2 in 1電話支架，共有4個印花設計以供選擇，以玩味方式提供支撐電話的方法。另一款則是紫外線電話消毒器，內置6個無汞（Mercury-Free）紫外線燈，並備有嵌入式無線充電器，可以同步進行消毒殺菌及充電，盒面更印滿Hello Kitty圖案，Fans見到必定愛不釋手。（5月21日Landmark Pop Up率先發售）