去東京挑戰1.6kg油麵山

日本呢排興食油麵，簡單講就係拉麵走湯，並加入醬油及麻油等變為撈麵嘅食法。想盡情食個夠本嘅話，不妨去距離東京武藏野市吉祥寺站徒步約3分鐘距離嘅麵Hachiichi/81 NOODLE BAR。呢間舖頭有兩個店名，話說日間賣拉麵及油麵嘅時候稱為麵Hachiichi，入夜賣麵又賣酒稱為81 NOODLE BAR，可謂相當搞鬼。不過舖頭成為網絡熱話，卻係拜午餐時段限定嘅油麵特大盛所賜！店舖用上直徑達21.5cm嘅碗盛載，端上枱嘅油麵高達19cm，剩重係1.6kg，感覺似一座小山！除咗大量嘅粗身油麵，亦有高麗菜、豆菜、筍乾及叉燒等配料，而且仲會加上豬油及蒜頭等調味，令味道更為濃郁精彩。更抵讚係如此分量只售¥900（約HK$65），名副其實大件夾抵食呀。

麵Hachiichi/81 NOODLE BAR

地址：東京都武藏野市吉祥寺本町2-21-10Momiji第三大廈1樓

營業時間：麵Hachiichi 11:00am~3:00pm（周六、日及假期至4:00pm），81 NOODLE BAR 6:00pm~12:00mn（周六、日及假期5:30pm~9:30pm）