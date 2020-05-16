大熱天時噴一噴　心即靚晒！

坦白說，現時出街要戴口罩，平日用開的化妝品都用不上，雖然好處是早上可以直接出門，慳番唔少時間，但久而久之感覺就好沉悶。想夏日有個開心Mood，噴香水是最直接的方法。適逢今夏有多款新香水登場，絲打們不妨按個人喜好挑選，讓自己在香氣的包圍下，轉換一個夏日好心情！

如果不想氣味過於濃郁，可選聞起來較輕淡自然的EDT香水。有調香詩人之稱的法國香水品牌GOUTAL今夏推出的Rose Splendide EDT屬於這一類，雖以玫瑰氣息為主調，但糅合了一絲玉蘭、清新梨香與淡淡的香草味，噴灑後散發清新芳香，特別適合日間上班或上街使用。玫瑰花香Fans還有可揀Aesop的馥香水，這款靈感源自法國著名現代主義設計師 Charlotte Perriand的香水，整體香型以玫瑰花為主，但中調由辛辣的木質香氣辛香和淡雅煙熏香味組成，再搭配檀香、岩蘭草、廣藿香和琥珀調沒藥，呈現出強烈而柔和、細微且廣闊的氣味。

愛花果香氣的，Serge Lutens全新推出的Des clous pour une pelure香水，正好合你心意！皆因翠綠色香水瓶內，滿載的是丁香與香橙氣味，具個性的清新淡雅氣息，讓人迷醉。

假如你不僅追求稱心如意的夏日芳香，還對香水的「顏值」要求甚高的話，就要望一望YSL與Givenchy的全新香水。前者將YSL符號橫亘的設計，配搭不規則的純黑瓶蓋與硬朗的金屬項鏈，點綴全新網紅香水LIBRE；並採用桃紅色蝴蝶結、黑色緞帶配襯新香水MON PARIS INTENSEMENT。而後者就為全新L'INTERDIT愛無禁忌香水披上黑色喱士禮服，盡顯性感誘惑魅力。