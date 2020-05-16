【酒遍天涯】Grace Wine

一齣神劇，有時造就的是演員，有時是旅遊景點（例如Harry Potter的 King’s Cross車站、Games of Thrones在北愛爾蘭的拍攝景點），最近的一齣日劇，卻令一款葡萄酒在日本及台灣火熱起來，有好一段時間一瓶難求。此日劇就是由木村拓哉主演，2019年年底播出的「Grand Maison Tokyo」。

Grand Maison Tokyo

此劇一連11集，講述木村拓哉在東京新開法國餐廳的摘星之旅。吸引一班木村粉絲之餘也吸引了一眾喜愛Fine Dining的觀眾（包括喜歡偶然下廚的我）。雖然劇中沒有直接提及但官網卻透露了劇中的兩大對決餐廳（Grand Maison Tokyo及 Gaku）的真實菜式背後分別由 Quintessence（米芝蓮三星）及INUA （米芝蓮兩星）所提供。相信日後要到Quintessence （*註）用膳就難上加難。回到主題，故事到了尾聲的第九集，由中村杏飾演的侍酒師向木村拓哉推薦由日本出產的葡萄酒配餐，她接着帶木村到訪的酒莊就正是日本山梨縣的「Grace Wine」。劇中為各人所讚嘆的一款白葡萄酒背後就應該是這個酒莊最基本的Gris de Koshu（官網賣￥1,800）。

Grace Wine

日本最著名酒莊之一，「Grace Wine」是由三澤（Misawa）家族於1923年在山梨縣（Yamanashi）的一個城鎮勝沼（Katsunuma ）成立。三澤茂計 Shigekazu Misawa是第四代的繼承人，他女兒三澤彩奈 Ayana Misawa為現任首席釀酒師。Grace Wine取名自代表魅力、美麗及創意的希臘三女神（The Three Graces）。主打的白葡萄酒是用一種名為Koshu（甲州）的葡萄所釀造，據說此葡萄是由絲綢之路從西域傳入中國再傳到日本，在日本已擁有超過一千年歷史。除了主打用Koshu（甲州）所釀造的多款分產區白葡萄酒外，也有混合產區的（出品有點像 Burgundy分葡萄園Vineyard、分村Village、分地區Regional般），同一Vineyard（鳥居平）也有分不銹鋼桶及木桶出產兩款白酒（其他白酒幾乎全部採用不銹鋼桶釀造），他們唯一不是用Koshu來釀造的白酒是採用Chardonnay及法國橡木桶來釀造的。更鮮為人知的是他們也出產紅酒，酒款有單一Merlot、單一Cabernet Franc，有Blended（Merlot / Cabernet Franc / Cabernet Sauvignon / Petit Verdot / Muscat Bailey A），也有Rosé及氣泡酒（Sparkling Wine），他們的旗艦葡萄酒以三澤為名（Cuvée Misawa）。

Koshu（甲州）

老實說，若不是這一齣日劇，我倒也沒有興趣主動叫這款葡萄酒來配法國餐（東京另一三星餐廳龍吟RyuGin的酒單也有這款白酒）。最近到一家剛剛改由星級名廚掌舵的法國餐廳用膳，雖然此法國餐廳的葡萄酒單國際知名，但竟然在此酒單看到這個日本酒莊的Vineyard白酒而且只售HK$460，實在是我意料之外，自然要點來試試配搭法國菜，感受一下「木村風」。

究竟這瓶酒給我的感覺如何？第一口喝下去的印象又是甚麼？下回再續！

後記：此酒後標（Back Label）應該是香港代理貼上去的，因為他們犯下一個我認為嚴重的錯誤，導致此法國餐廳的酒單都出現錯誤，大家試試看能否找到，下期續。

*註：2020年全東京只有11家三星米芝蓮餐廳，而只有三家由2007年首次公布東京名單以來連續13年保持三星，Quintessence就是三家其中之一。Quintessence主廚岸田周三於2005年畢業回國， 2006年開設Quintessence， 翌年2007年就奪得三星，一直保持至今。

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）