果粉聚焦：4機齊發？iPhone 12規格流出

雖然離iPhone 12推出尚有幾個月時間，但相關傳聞最近不絕於耳，由型號、外觀至鏡頭都傳到似層層。首先，外傳iPhone 12系列將有4個版本，分別是5.4吋屏幕的iPhone 12、6.1吋屏幕的iPhone 12 Max、6.1吋屏幕的iPhone 12 Pro及6.7吋屏幕的iPhone 12 Pro Max。4款手機均採用OLED顯示技術，當中兩部Pro機將對應120Hz屏幕更新率，滿足機迷需要，用戶亦可按需要下調至60Hz，以減低日常使用的耗電量。

另外有傳iPhone 12系列將沿用「瀏海」設計，只是佔用面積會稍為縮少，而配合iOS 13.5系統，Face ID辨識能力會進一步提高，據聞戴口罩一樣解到鎖。全線iPhone 12均升級用上Bionic A14晶片，終於支援5G網絡。拍攝方面，iPhone 12與iPhone 12 Max只內建雙鏡頭，而iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max則內建3鏡頭，並把iPad Pro 2020的LiDAR感測器移植過來，提供更佳的AR體驗。

iPhone 12系列的容量由128GB起跳，另有256GB及512GB選擇，入場費US$649起，最貴是512GB的iPhone 12 Pro Max，索價高達US$1,399，但卻稍低於目前iPhone 11 Pro Max 512GB的定價。當然以上只屬傳聞，可以肯定的是iPhone 12系列最快9月才會跟大家見面，而iPhone 12 Pro Max更有機會延至10月才發售，果粉們請耐心等待啦！