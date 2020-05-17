生肖指數　是日吉星：蛇

鼠：↑ 適宜把家中的小物件移位，不妨多加添上綠色的植物，看起來有清涼感。

牛：→ 這天運氣正在上升中，小決定不妨由直覺判斷，反正都能有好的結果。

虎：↓ 是日沖煞，金錢運差，要控制自己的購買慾，才不會在月尾花掉所有錢。

兔：→ 準時赴會，戀人熱情對待；若遲到，戀人自會冷淡示人，守時最重要。

龍：↑ 工作運明顯回升，並且會成為同事之間最具影響力的人，宜繼續努力。

蛇：★ 有機會見識精湛技術；難度較高的專業技術，必須有耐性堅持才行的。

馬：→ 你的活力在人群中極具影響力，令身邊的朋友也因此積極起來，宜保持。

羊：→ 淡黃色會讓別人喜歡親近你，可以提升你的人際關係運，今天多穿着吧！

猴：↓ 強烈求知慾帶來強烈物質慾望，錢不易賺購物前三思，小心荷包乾乾的。

雞：→ 如願意衷誠合作事情會減少波折。找適當人選合作比單獨做來得更好。

狗：→ 朋友運良好，在團體中愈來愈吃得開，有接連的活動讓你透不過氣來。

豬：↓ 明槍易擋，暗箭難防，留意身邊誰是小人，他們會在背後說你的是非。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌