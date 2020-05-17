白羊：財運轉佳，尤其正財運更明顯回升，議價力較強，求職、轉職或謀事等將較利好。

金牛：職場人事變動雖或持續，但人氣回升，合作及人際關係，以及溝通等情況較佳。

雙子：體能不穩，工作壓力或會較大，但精神狀態轉佳，作點舒適運動，可助提升鬥志。

巨蟹：社交運回穩，人事及感情問題將較和順，戀愛運亦佳，單身朋友宜多聯誼會友。

獅子：事業運較佳，雖議價力一般，但求職、轉職或謀事等卻機遇不乏，宜積極行事。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度將較早前平穩，但仍需注意文書、傳訊等工序。

天秤：社交運回升，情緒及家庭運回穩，各式人際關係及相處情況將較早前愜意平穩。

天蠍：精神及戀愛運回穩，已有固定伴侶的朋友，相處情況將較甜蜜和順，宜多約會。

人馬：體能回穩，社交及工作運轉佳，出勤、公幹等合作及人際關係較佳，助維持進度。

山羊：人緣及桃花運轉佳，親子及感情關係較為平穩，身邊人較能體諒，宜多作交流。

水瓶：情緒及精神稍佳，家庭運轉佳，利增進情誼及溝通基礎，宜多交談以加強默契。

雙魚：人氣、辭令及溝通力回穩，人際關係將較早前平穩，但仍需多予耐性，細心聆聽。