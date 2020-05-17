【心理測驗】一文睇穿你的桃花絆腳石

單身的你們，有沒有經常聽到別人說「話該你單身」、「憑實力單身」等等的話語？是不是覺得自己好人好姐一個，為甚麼總是出不了Pool？如果你有以上的疑惑，不如來玩一玩這道心理測驗，看看阻礙你桃花的絆腳石在哪兒吧！

【問題】

假設你想買一部新的雪櫃，你會想選以下哪一種顏色呢？

A.黑色

B.桃紅色

C.亮粉色

D.葡萄紫色

E.翠綠色

【結果分析】

A.理性大於感性

你是一個過分理性的人，跟你相處的異性會覺得你懂很多、有能力、是樂於助人的朋友。雖然對方會覺得你很優秀，但相對於男女朋友，會更偏向跟你做好朋友。理性本來沒有不好，但要適當地加一些感性，跟別人聊天的話題不能只限於學術或工作，要找一些別的話題。

B.太多異性好友

其實你身邊不缺異性朋友，也和所有人都投契，因此讓想接近你的人覺得你已經名草有主」、名花有主，因而打消了追求你的念頭。不是要你跟異性好友不再聯繫，只是在有可能認識另一半的場合時，不要總是黏在一起，容易惹來誤會。

C.時運仍然未到

選亮粉色，反映你沒有甚麼所謂的桃花絆腳石，純粹是桃花運還在趕路中，耐心等待一段時間，便會發現桃花其實早早在你身邊了。不過，機會也是留給有準備的人，保持着最好的你，就能等到最適合你的人。

D.難以接近的冰山

不是所有人都有耐心等冰山溶化，或許你的內心是非常活潑，但外表的冰冷會讓人覺得難以接近。你需要活潑一點、親切一點，多點笑容，才能讓桃花運靠近。

E.身心靈需要鍛煉

選擇這個顏色的人，可能有減肥或增重的需要，也可能是擁有玻璃心，想法容易消極。其實有時候，別人看你並不止是外表，更是整個人的狀態，要有積極去改變的心，樂觀去面對事情，散發正能量，才能更加的吸引人。