呼喚貓狗寵物街忠粉　靚爆雙層玻璃杯

不知大家有沒有看過日本早期的動畫《貓狗寵物街》(Tama & Friends)呢？其實它們仍有持續的新故事，也有不同的新出品。如果你是粉絲，一定餓它們的產品餓得很久了，日本《Tama & Friends》聯合台灣GOODGLAS 生產了一系列《Tama & Friends》角色的雙層玻璃杯，倒入飲品就會浮現角色的容貌，非常的可愛。

冷熱飲都得