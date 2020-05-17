呼喚貓狗寵物街忠粉 靚爆雙層玻璃杯
2020年05月17日 14:00
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日本《Tama & Friends》聯合台灣GOODGLAS推出角色的雙層玻璃杯，耐熱又實用。（互聯網）
不知大家有沒有看過日本早期的動畫《貓狗寵物街》(Tama & Friends)呢？其實它們仍有持續的新故事，也有不同的新出品。如果你是粉絲，一定餓它們的產品餓得很久了，日本《Tama & Friends》聯合台灣GOODGLAS 生產了一系列《Tama & Friends》角色的雙層玻璃杯，倒入飲品就會浮現角色的容貌，非常的可愛。
冷熱飲都得
別以為「公仔杯」就是兒戲，台灣GOODGLAS是雙層玻璃杯的名牌，品質有一定保證。這次一共推出了10個角色，玻璃杯不但有耐熱的功效，可以盛載-20-120的溫度，而且喝熱飲時不會燙手、喝冷飲時又不會因為出現水珠，十分實用。杯子上有角色五官的刻畫，倒入飲品後會更加清晰。如果倒入與角色膚色相同顏色的飲品，就會更加像真了。這些杯子的單隻售價是3900円（未連稅）（約HK$280），已經開始發售，有興趣可以到網址https://bit.ly/2Lwe56I看看呀！