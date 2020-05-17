美食婷：夏日都有當造生蠔　仲要款款鮮味肉厚

不少香港人愛食生蠔，從每次自助餐或任食優惠中瘋狂大擦足以證明。美食婷我曾經無知地以為生蠔只在冬日至當造肥美，後來入行採訪得多，才知道冬夏兩季都有時令生蠔，位於西營盤一間蠔吧餐廳主廚好友文哥就教路，來到夏天，也有很多當造蠔款選擇，好似其店更推出生蠔任食優惠，反應非常熱烈，至於蠔款，就有大家熟悉的法國蠔，包括清新的Krystale、爽口的La Blanche，以及飽滿的Lambert等。

至於由現時至7月都有供應的美國蠔Pacific Gem，大隻而肉質飽滿，一拿上手仲好墜手添！而蘇格蘭的Scottish Rock，殼薄而質感豐滿，入口有彈性，口感滿滿。想嘗到海水味，則有加拿大的Galiano，6月可以說最肥美，入口是微微海水味，質感仲非常滑溜。

歎生蠔時，文哥建議甚麼醬料都不要下，務求品嘗到每隻蠔的原汁原味，遇上一些味道較淡的生蠔，則可以加幾滴檸檬汁，以提升蠔鮮味。至於常見的雞尾酒醬，味道太濃太搶，他就不建議與生蠔同吃，指會蓋過蠔本身的鮮味咁話。