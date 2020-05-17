【城市傳聞】玩碟仙畀鬼迷　少女人間蒸發

撞邪遇鬼，很多時都是自招的，例如前世欠落、說了些冒犯的話、闖入「鬼地方」探險，以及接觸所謂「碟仙」、「筆仙」、「銀仙」等通靈玩意。正如2009年5月發生的一宗少女失蹤事件，就跟玩碟仙有關！

情況不受控制

話說，有位15歲女生疑遭同學欺凌而輟學，並受朋輩影響而迷上玩「碟仙」，更曾向人透露因經常請仙而「玩到成日話想死」…… 2009年5月20日早上，這位女生如常出門，之後便一去不返，翌日有保安員在屯門碼頭附近的天橋底，尋獲女生的書包，並發現一封遺書，內容指自己愛上男鬼，為了要與男鬼一起，決定落地府，所以跳海！

另一宗因玩碟仙而闖禍的事件發生於2006年5月，兩名13歲女生在小息時連同多名同學，躲在校內僻靜處偷玩碟仙，未知是否有人犯了請仙的禁忌，該兩名女生於事後見到課室窗外有鬼影飄過，其中一人即激動尖叫，另一人則不停打冷震，像撞邪一樣，連老師也控制不了，最終被送往醫院救治……

招徠遊魂野鬼

其實「碟仙」玩意於上世紀30年代曾盛行一時，坊間更有所謂「科學靈乩圖」發售。相傳，著名女作家三毛也曾沉溺於碟仙，希望與逝世的丈夫溝通。有玄學家指出，碟仙是指一些投胎不成的靈體，它們因被人招徠而寄存於碟子內，換句話說，請仙有可能招徠遊魂野鬼，加上易請難送，時運低及屬陰者更難擺脫，所以最好不要接觸，以免惹禍上身。