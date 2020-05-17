村莊藝術家出手　馬來亞春色上腳

縱使你擁有天賦的藝術創意，但如果缺乏一個可以讓你向世人展示的「舞台」，你的無窮創意好有可能會被埋沒。來自馬來西亞芙蓉市瓜拉庇勞小村莊的藝術家Kide Baharudin，2017年就找到一個可以讓他盡情展示藝術天分的「大舞台」Vans Custom Culture比賽。勝出該年亞太區比賽後，翌年Kide Baharudin亦有參與House of Vans活動，為亞太區市場創作插畫，與品牌保持緊密合作。今個春季，雙方正式握手推出Kide Baharudin x Vans聯名系列，將其色彩鮮艷的手繪插圖設計結合到一系列Vans鞋款上。

系列主打鞋款是配上棉花糖色調打造的Slip-On SF，採用結實的棉質帆布製作鞋面，配襯可折疊的鞋踭設計供「踩踭」着用，而內藏的UltraCush鞋墊就提供出色的緩震效果，並配有招牌窩夫格外底。

同系列更推出用上相同畫作設計的Authentic SF及Slide-On鞋款，後者更配備一體成型的PU鞋床設計，為雙腳提供最大舒適度。