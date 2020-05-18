預測：本周大市，價位走勢較急，或具下調空間。

白羊：事業運雖持續不穩，但人氣回升不少，機遇及上位良機將較充裕，宜保持積極。

金牛：工作壓力持續較重，公幹、出勤等阻力較大，但精神狀態稍佳，將有助維持進度。

雙子：人氣、子女及感情等問題或會較頻，多注意待人接物態度，保持笑容，有助過渡。

巨蟹：感情、家庭及公事壓力或會較頻，情緒不穩，不論公私，宜多予耐性及注意溝通。

獅子：辭令及思考能力不穩，工作壓力或會較大，需小心處理文書、傳訊、交易等工序。

處女：財運不穩，做生意、自由及銷售業，或出勤、公幹等壓力或會較大，需多予耐性。

天秤：人氣欠佳，家庭及感生生活或較不穩，注意情緒言行，可減免不必要的溝通問題。

天蠍：精神狀態欠佳，較易感疲倦，宜多休息。工作上的人事問題或會較頻，需予耐性。

人馬：社交運不穩，處理感情及子女事宜，宜多予耐性。財運不穩，需小心理財多節約。

山羊：人氣雖回升不少，但事業運欠佳，各方進度或不能如意，幸情緒回穩，有助對策。

水瓶：出勤、公幹及海外項目等阻力和壓力或會較大，幸精神及思考力較佳，有助應付。

雙魚：財運不穩，社交開支較大宜多節約。小心處理和朋輩的金錢事宜，以免因財失義。