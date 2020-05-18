眼妝必備！盤點夏日新色眼影盤！

戴了口罩之後，臉露出來的部位只剩下眼睛跟眉毛，所以眼妝是口罩妝一決勝負的重點！而一盒包含了不同色調、質感和妝效的眼影Palette，就更是女生的夏日必備。今天就挑選了3個化妝品牌的眼影盤新品，每一款都各具不同賣點，化妝入手前務必一看！

首先介紹的是美國著名美妝品牌NARS推出的限量版Orgasm四色眼影組合，其靈感來自胭脂Orgasm及Orgasm X，所以兩款Palette的色調風格各異。Orgasm眼影組合偏向粉金色系，而Orgasm X則偏向深色一點的琥珀、閃爍鏽粉紅、霧面玫瑰和黑中帶紅的閃粉色系。配合霧面、閃爍等否不同質感，絕對是打造時尚眼妝的好幫手！

來自英國的美妝品牌Charlotte Tilbury，過往一直深受女喜愛，因為創辦人Charlotte Tilbury是知名化妝曾替無數的女生化妝，絕對深明女生的需要，才能打出切合用家需要的產品。今季她再度推出適合女生夏天使用的Eye Colour Magic四色眼影盤，無論是Copper Charge、Super Blue、Green Lights抑或是Mesmerising Maroon色系，都同樣能讓夏日眼妝大放異彩。

至於以礦物化妝見稱的日本彩妝品牌ETVOS，今夏就以「認同個性，喚醒自我」為概念， 打造出夏季色調的全新彩妝。而當中的限量版雅緻閃耀礦物眼影盤，更是延續健康彩妝理念，添加了高純度精煉礦物（雲母）成分、有機橄欖油、荷荷芭油、高補水力的*LIPIDURE®與銀耳多醣體、透明質酸鈉等配方，能滋潤容易乾燥的眼周肌膚、使眼妝煥發睛顯得水潤透亮光彩。