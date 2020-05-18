靈感煮意︰意式檸檬Biscotti

幾年前我拍了一集「意大利朱古力Biscotti」，由於當時沒有太多觀眾知道這是甚麼，結果食譜大敗。近年見意法甜品經常出現於超市，5條Biscotti售60元，我又再心郁郁想教大家。

Biscotti有”Twice Cooked”之意，換言之這款曲奇會烘焗兩次，第一次先將整份曲奇糰焗熟，然後會切成條再多焗一次。聰明的大家都可能會想到：這樣的做法豈不是會很硬？的確，Biscotti是一款硬曲奇，主要用來點咖啡或茶吃，當飲料接觸到曲奇，曲奇會吸收飲料，除可增加味道，其質地亦會由硬變成脆。所以，Biscotti是不應該做得像普通曲奇般鬆脆，否則在點飲料後便會變軟，因而失去原有個性和風味。今集《靈感煮意》帶給大家的，會是檸檬味的Biscotti，用來點花茶或者Smoothie真的寫意又滿足。希望大家喜歡啦，不然，可能我又要隔幾年才敢再教，哈哈！

材料：

中筋麵粉 120克

檸檬皮碎 2茶匙

雞蛋 50克

白沙糖 50克

海鹽 1/8茶匙

淡味油 30克

檸檬汁 20克

純雲尼拿油 3/4茶匙

發粉 1/2茶匙

梳打粉 1/8茶匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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