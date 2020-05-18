Heari藍牙助聽耳機　捷成(Jebsen)家族新科研

【特約報道】由傳承百載的捷成（Jebsen）家族成員Markus F. Jebsen掌舵的捷成馬國際集團（MF Jebsen Group），早於2002 年經集團公司重組後正式成立，不單止繼續在國際貿易領域上迅速發展，同時還以此為基礎開拓多項業務，例如在電子科技領域上，最近贏得不少口碑並成為城中熱話的Heari藍牙助聽耳機，便是該集團旗下子公司捷成馬電子有限公司( MF Jebsen Electronics Ltd.)的最新出品。

功能卓越 測試聽力

全新助聽耳機品牌 Heari屬本地科研的成果，無論賣相、功能、實際應用和耐用度都較傳統助聽器出色，為聽力出現減退迹象的用家，帶來全新聆聽體驗。除了具備助聽功能外，Heari還能作為日常藍牙耳機使用，聽歌、睇片都無問題。內置鋰電池，備用時間超過10小時。透過Micro USB充電，只需約 2.5 小時便可將電池充滿。

採用時尚的掛頸+入耳式藍牙耳機設計的Heari，大幅改善收音咪與喇叭的距離，杜絕嘯叫聲，噪音亦低，不會嘈吵轟耳，佩戴舒適。透過藍牙與手機連接後，還可以利用Heari Audio App進行簡單聽力測試，從而制訂個人化檔案及分別為左耳及右耳進行實時聽力補償，完美解決「聆」障礙煩惱。

網址：www.heariaudio.com

查詢電話：3678 2002