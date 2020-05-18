【繽FUN劇場】辦公室減肥大法！8式養成易瘦體質

疫情之下，唔少人都試過「WFH」，即係「Work from Home」在家工作，有冇人覺得都係喺Office同班同事日見夜見開心啲呢？除咗共同作戰之外，原來好同事仲可以幫你手減肥！今集《繽FUN劇場》入面，阿基就得到嘉琪同Sherman嘅「幫助」，由一個180磅嘅肥仔華麗變身，果然肥仔都係潛力股！一齊去片睇吓佢嘅辦公室瘦身秘訣啦！

如果冇咁「好」嘅同事，又可以點輕鬆Keep Fit？首先你要認識基礎代謝率（Basal Metabolic Rate，BMR）！BMR係人體喺靜止狀況下嘅熱量消耗，有醫生指出，BMR較高嘅人，新陳代謝較快，如果BMR加上運動時消耗嘅熱量，大過進食攝取嘅熱量，就可以瘦；如果BMR偏低，身體較難燃燒脂肪，就可能較易有「代謝肥」。知道咩係BMR之後，以下落嚟就教你八式養成易瘦體質，輕輕鬆鬆維持Fit爆身形！

第一式：嚴禁絕食

好多人一聽到減肥，就會直接拒絕進食，以為咁樣可以瘦快啲，但其實只會帶嚟反效果！因為當你為咗減肥而大幅減少熱量攝取，反而會令BMR變低，變相令身體更難燃燒脂肪，即係變肥！

第二式：少食多餐

成功減肥嘅人通常都會教你呢招，少食多餐可以增加飽肚嘅感覺，減低你因為個胃有啲空虛又口痕痕而食零食！不過有澳洲科學家比較過一日食豐富嘅三餐或者淺嘗六餐嘅人，發現兩者減去嘅重量一致，但淺嘗六餐嘅人更易體重反彈。所以，成功貴在堅持，唔食正餐以外嘅零食先係正路！

第三式：必食早餐

一日之計在於晨，唔少人都知食早餐，但唔知到底有幾咁重要！事關你瞓覺時嘅BMR會比較低，亦即係燃燒脂肪嘅能力都會低咗，而食早餐就係幫你嘅BMR去番正常水平，咁就可以燃燒到更多脂肪啦！

第四式：你要識食

要養成唔易肥嘅體質，你就要識食多啲含高蛋白質嘅食物，例如雞胸肉、豬扒、三文魚、蝦、雞蛋等，因為蛋白質有利肌肉生長之外，身體消化蛋白質時都會消耗多啲熱量。

第五式：飲八杯水

飲水真係好重要，但到底對減肥有咩幫助呢？大家都知飲水有助排清毒素，原來同樣可以促進新陳代謝，幫到我哋燃燒脂肪！

第六式：提高體溫

原來當你嘅體溫每上升1度，代謝率就會提高12-13%！咁到底可以點樣提高體溫呢？大家不妨喺瞓之前沖個熱水涼，又或者用熱手浸吓腳令成個人暖啲，咁做除咗可以促進血液循環並加快新陳代謝，仲可以放鬆身心，令你瞓得好啲！

第七式：充足睡眠

原來唔夠瞓都會令人變肥！因為睡眠不足會令人嘅新陳代謝變慢，變相燃燒脂肪嘅能力都會低咗！所以最好都係晚上11點前就瞓，瞓足7個鍾就100分喇！

第八式：靜不如動

係就係老生常談，但運動真係喺瘦身大道上好幫到大家手！同大家計計數，1Kg嘅脂肪可以消耗5-10卡嘅熱量，但係1Kg嘅肌肉就最高可以消耗到100大卡！所以當你做運動令到肌肉量增加，BMR亦會隨之提高，咁就可以消耗到更加多熱量喇！