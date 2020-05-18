本日日本：網民票選即食麵排行榜    第1位係……

日本即食麵向來被公認高質，但花款及味道多多，究竟邊款最好食？日本網站goo Ranking早前進行網上投票，由2,860名網民選出心目中最好吃的袋裝即食麵，結果已經出爐，第1位更勇奪1/4票數，究竟邊款咁巴閉？日本人的口味又同大家一唔一樣呢？下次去日本不妨跟住掃貨啦！

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第1位：札幌一番味噌拉麵（707票）

品牌自1966年推出醬油味拉麵以來，一直都大受歡迎，味噌是長期的銷量冠軍。以豬骨湯為基底，混合8種味道的味噌，並加入蔬菜，製成味道平衡的湯底，濃郁得來又不會過鹹。麵條彈牙，加上七味粉更能引出湯底的風味。於2019年的日劇《昨日的美食》中，主角將白菜，芽菜，紅蘿蔔，葱，海帶，豬肉和雞蛋加入這款味噌拉麵同煮，賣相很吸引，引來極大回響，更因此賣斷市。

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第2位：Umakachan九州豬骨風味（256票）

這款即食麵屬區域限定，只在九州或周邊地區發售，當然也可在網上買到。自1979年推出以來，得到九州人認同它的豬骨風味夠地道，夠濃味，成為不少遊客到九州的必買手信。

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第3位：日清元祖雞汁麵（240票）

這款可說是日本即食麵的始祖，於1958年由日清食品創業者安藤百福發明，具有重大的歷史意義。即食麵擁有讓人懷念的雞汁口味，值得一提的是麵中間有一個圓形的凹槽，方便讓你煮的時候把蛋打在裏面，實在是有趣又貼心的設計。

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第4位：Maruchan正麵醬油味 （196票）

Maruchan正麵最出色的是麵條的口感，明明是抽乾水分的麵餅，卻煮出未脫水生麵才吃得到的彈牙感，這項技術在日本已申請了專利，另外蔬菜風味的醬油湯底令味道更上一層樓。

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第5位：日清拉王醬油味（144票）

和正麵差不多，這款即食麵的麵條同樣非常Q彈，口感跟湯底都與現成煮的拉麵十分相似，湯底由醬油混合雞湯而成，味道有層次。