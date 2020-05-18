捐款支持保良局「關愛無限‧共跨疫境」扶弱計劃

【特約報道】受到新型冠狀病毒疫情影響，不少弱勢及基層社群面臨開工不足或失業問題，經濟負擔沉重，甚至難以應付日常食物開支。

保良局何超鳳主席早前上門探訪服務受眾，向他們了解疫情對生活造成的影響及派發食物包以解他們燃眉之急。保良局同時啟動「關愛無限‧共跨疫境」扶弱計劃，首階段推行向基層家庭派發食物包等食物援助措施，並呼籲善長捐款，讓更多弱勢社群得到支援，補充及支援他們食物需要。

保良局透過轄下服務單位，包括食物銀行「天朗膳糧坊」及幼兒服務單位、石硤尾社區服務中心等向基層服務受眾派發食物包/營養包，以補足基層家庭尤其小朋友基本營養需要；並透過轄下社區飯堂增加派發熱餐給有需要人士(包括長者、殘疾人士及失業人士等)，預計約60,000人次受惠。

保良局自二月起推出一系列抗疫支援措施，包括向18,000多戶基層家庭派發防疫物資、流動中醫診所義診服務、學費及雜費減免、推出防疫運動短片等，至今接近34,000人次受惠。保良局開展是次「關愛無限‧共跨疫境」扶弱計劃，善長每捐款$350，就可以為一名低收入、失業及有需要人士提供為期一周的食物包/熱餐，或為一名基層兒童提供營養包。保良局期望隨着相關善款收入增加，可聯繫各區夥伴合作團體，開拓派發點並擴展其他扶弱措施，讓更多基層家庭受惠。

何超鳳主席呼籲：「社會各界正面對疫情所帶來的困境，基層家庭更是首當其衝。保良局期望聯同善長及團體的善心捐款，與弱勢社群同行，以愛及行動去支援社會上脆弱的一群。」

公眾可透過保良局網頁 www.poleungkuk.org.hk 捐款；亦可將捐款存入保良局於各大銀行的帳戶或前往任何一間7-Eleven便利店捐款，並將收據正本郵寄到銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈10樓籌募部，收據上請寫上姓名及聯絡方法，並列明「關愛無限‧共跨疫境」扶弱計劃」。

查詢電話：2277 8237 (捐款查詢) / 2277 8888 (領取食物包/營養包查詢)