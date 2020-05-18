Club Like 初夏購物嘉年華及三重迎新獎賞

【特約報道】迎接夏日，Club Like 誠意精選了6大夏日主題，包括至潮電子產品、涼爽必備家電、夏日扮靚纖體產品、美酒佳餚等，應有盡有，優惠更低至5折；而喺Club Like購物，仲可以順道賺Club積分來選購心頭好，即刻把握時機入貨啦！

賺取高達300 Club積分

此外，由5月18日開始，Club Like還推出 三重迎新獎賞，最高可賺取300 Club積分，首先下載Club Like手機app並成功登入帳戶，繼而訂閲Club Like電子報，若然於Club Like首次購物滿HK$400，更可額外賺100 Club積分呢！

Club Like 初夏購物嘉年華

推廣期：2020年5月13日至2020年6月2日

Club Like 三重迎新獎賞

獎賞1：下載Club Like手機app並成功登入帳戶，賺100 Club積分

獎賞2：訂閲Club Like電子報，賺100 Club積分

獎賞3：於Club Like首次購物滿HK$400，額外賺100 Club積分

推廣期：2020年5月18日至2020年6月30日