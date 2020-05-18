貴族生活：史上最貴AJ 1　400多萬港元成交

這對產自1985年並於同年被Michael Jordan着上場的Air Jordan 1，以超過400萬港元成交，一舉打破最貴波鞋（1972年Nike Waffle Racing Flat）及最貴Michael Jordan簽名波鞋（1984年Converse Fastbreak）兩個紀錄。（互聯網）

隨着冰封多年的紀錄片《The Last Dance》於剛過去的周日完滿播放完畢，世界各地再次掀起佐敦熱潮，美國知名波鞋收藏家Jordan Michael Geller（Jordy Geller）早前亦決定把握良機，將一對他收藏多年曾經被Michael Jordan於1985年時着用上場的Air Jordan 1放上著名拍賣公司網站作公開拍賣，最初估價為10萬至15萬美元（約78萬元至117萬港元）相信已經令不少人咋舌，最終經歷25次叫價後，這對鞋身有Michael Jordan親筆簽名、鴛鴦腳（左腳US13、右腳US13.5）的Air Jordan 1就以天價USD$560,000（約HK$4,368,000）結束競投，刷新成為有史以來最貴的波鞋成交紀錄。

能夠拍賣一對波鞋就成功套現400多萬港元的賣家Jordan Michael Geller，其實本身亦絕非泛泛之輩。他於2011年已在美國拉斯維加斯開設一間波鞋博物館ShoeZeum，將其所收藏超過二千對波鞋當作藝術珍品般展示；2012年就以2,388對波鞋收藏取得健力氏世界紀錄所頒發的官方紀錄。另去年創下最貴波鞋成交紀錄USD$437,500（約HK$3,412,500）的1972年Nike Waffle Racing Flat（Moon Shoe）亦是他的收藏品。換句說話賣兩對波鞋就已經套現咗差不多800萬港元，認真富貴！