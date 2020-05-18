【Model Hunter】音樂才女犯規身材　Mishy

問：「你叫咩名？」

答：「大家好我叫李昭南Mishy，是一個非常之經典嘅白羊座。」

問：「拍攝咁耐有咩難忘經歷？」

答：「比較難忘是早排拍攝《假設性無罪》，因為當中衣服比較性感，我是不慣的。大家開頭望到我都是目不斜視，因為套衫太性感，但拍到第五、六日大家都當我是一件死物，已經無感覺，因為大家都見過我的肉性打底褲了，哈哈！」

問：「你覺得自己最靚邊個部分？」

答：「最鍾意自己對眼，特別是唔水腫嗰日，因為由細到大都有人講我對眼識講嘢咁，我本身嗰樣就不是零死角，又不是好上鏡，若眼神好Expressive就讓人加分了。」

問：「喜歡怎麼樣的男生？」

答：「我要對方非常非常之主動，同埋唔會因為我工作而擔心或無安全感，我自己都鍾意啲好勤力嘅男仔，唔需要物質或金錢上好有實力，堅持自己反而最欣賞。」

問：「你平日有咩興趣？」

答：「打機、玩貓啦！我用比較多時間做義工，例如去流浪狗場幫手，搞格仔舖義賣籌錢等。其他興趣仲有搭電車同天星小輪，我會請一日假去做，因為我好鍾意好慢嗰感覺。」

問：「將來有咩目標？」

答：「希望以音樂行先，做我主要嘅事業，好鍾意寫歌，平時寫民生、時事多。另外我是一個好鍾意寫嘢嘅人，六年級時我出過本散文集，我想在這個年齡寫番晒當年的散文題材，睇吓小時候和現在諗法有何不同。」

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