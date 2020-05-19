生肖指數　是日吉星：兔

鼠：→ 有時一個人或會感到十分無助，但不要緊張，你的家人會出手協助的。

牛：→ 伴侶之間最重要是互相信任，多疑只會令雙方關係每下愈況，毫無好處。

虎：↑ 人氣指數直線上升，無論在哪裏都受人歡迎，讓你有飄飄然的感覺呢！

兔：★ 戀愛運上升，外出時宜裝扮得有型有格，將會獲得異性為你而動心的。

龍：↓ 是日沖煞，這天心情極為低落，事事總覺無能為力，放下手邊的工作。

蛇：→ 不要受太多人影響自己的立場，這樣慢慢會失去信心，甚麼也沒自信的。

馬：↑ 今天特別適合用粉紅色，那是戀愛的顏色，能有效地提升你的異性緣。

羊：→ 平平無奇的一天，不妨跟久沒聯絡的朋友相聚，會有不少新的資訊給你。

猴：→ 過分保護自己，會引致你失去不少機會，多和別人交流才能運籌帷握。

雞：↓ 不要將問題一天拖一天，事情已到了一發不可收拾的地步，宜努力面對。

狗：↓ 一時衝動惹來不必要的麻煩，貿然行事把自己推向死胡同，進退兩難。

豬：→ 雖然有些時候朋友的意見帶來許多幫助，但也不該完全倚賴別人的。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌