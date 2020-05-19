IB攻略：外國讀醫科如何回港執業？

香港醫科出了名是神科，因為IB分數要求高達42分或以上。香港醫科生就業機會是100%，整個醫學就業路線鋪排，大學都已經為學生安排好，包括是Houseman計劃以及晉升專科醫生的階梯都是非常系統化的。不少IB學生深感門檻太高，但又希望可以從醫，這可有甚麼方法呢？

外國就讀醫科

英國讀醫科就算是劍橋大學，收生分數都只是42左右，然而其他的大學如University of Birmingham的醫科要求就是38分，分數比香港大學、中文大學低分；但是就算你讀完了6年的醫科課程，你也不能在香港執業，原因是香港要保障本地學生，外國回流的醫科生將要經過香港醫務委員會(The Medical Council of Hong Kong)考執業考，通過了才可以執業。

LEIP是甚麼？

LEIP 即是 Licensing Examination Information Portal, 外國回流的準醫生都一定要考這個執業考試。考試分了3個部分，分別為專業知識考試，醫學英語技能水平測試，臨床考試。這三個考試不難明白，第一部分考核學生有否學會醫學知識理論，測驗基礎。第二部分就是考學生英文閱讀能力和表達能力，因為醫生需要透過翻閱不同的醫學報告和病人報告，自己亦都要親手寫報告，所以這個技能是缺一不可的。最後明顯地就是病例考試，分了內科，外科，兒科，婦產科等的臨床考試題目。

LEIP合格率是多少？

雖然外國醫科比香港醫科容易入，但是這個債，還是要還的。因為LEIP的合格不高，要成為執業醫生，一定要3個考試全部合格。根據2019 醫學委員會的考試統計，專業知識考試的合格率只有37%， 醫學英文考試合格率則有73%，算是不錯，但是臨床考試只有30%。由於三個考試都要合格，100個考生，只有30個能夠過關。要記得這些學生都是尖子，不是普通的IB學生，這個30%合格率是在聰明的學生再篩選，可見其考試難度。

LEIP可否重考？

一年有兩次考試，分別為3月和9月，學生每科最多可以考兩次，一年內合格了所有的考核項目，就算是成功了。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣