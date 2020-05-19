東沖有料到：泰式的善心

泰國不少地區有民眾自願發起將櫃子放在街上，櫃內放有各界人士買來的食物，讓有需要的人領取。（胡慧沖提供）

疫情下全世界的經濟都大受打擊，以旅遊業為主要經濟來源的泰國自然首當其衝。 這段期間當地不少人面對失業甚至三餐不飽的問題，幸而除了泰國政府出手幫忙外，每天也有不少外國人及當地人於不同地方捐出食物及物資。

以往當日本發生災難的時候，總會看到當地人很守秩序地去購買物品或領取物資，令人大感驚嘆。如今如此的場面，卻在泰國出現！ 這裏的人民同樣很守規矩兼井然有序地排隊領取物資。更令人窩心的是，不少地區有民眾自願發起將櫃子放在街上，櫃內放有各界人士買來的食物，包括有罐頭、即食麵、米及水等等。自己也略盡綿力，於超市買了兩袋食物放入Sukhumvit soi 71一處路邊的櫃內，眼見沒有人前來瘋搶或掃光櫃內的東西，到來的人僅取走所需的分量。 而櫃前也不忘張貼溫馨提示，叫大家要保持社交距離及排隊等等，可算是Amazing Thailand的行為。

櫃子事件一傳十、十傳百，不久泰國傳媒紛紛大肆報道。不少市民也專誠去到不同區將食物放入櫃內，之後也有人將之取走（不是搶走）。雖然在疫情之中難免會苦口苦臉，但看到這些好人好事，大家都不禁覺得人間有情。希望疫情盡快過去，大家可以回復微笑。泰國好、香港好，全世界都好。

胡慧沖