Nike ACG初夏山系　向日本遠足取經

一到夏天雨季來臨，相信好多人與筆者一樣第一時間諗起主打戶外服飾的Nike ACG系列，全名為All Conditions Gear的ACG系列早於八、九十年代已經成為當時人氣之選，只是其後戶外運動熱潮冷卻後就被大家逐漸遺忘。沉寂多年後，由ACRONYM主理人Errolson Hugh重新設計的NikeLab ACG系列就於2014年尾以全新形象登場，以城市機能配上黑魂色調重塑此經典系列，但「着用場景」由高山低谷一下子變成高樓大廈，整體設計與元祖ACG戶外機能風格不盡相同。近季度，隨着NikeLab ACG退下火線，剪裁風格及用色配搭忠於原著的Nike ACG系列就迎來真正回歸。

今個夏季，Nike ACG系列從日本遠足探險中擷取靈感，採用經典色塊設計及印花圖案，並結合各款涼爽透氣、吸濕排汗及具紫外線防護的機能布料去打造多款男女裝戶外服飾單品。當中更加入反光細節及多口袋等實用設計。

此外，1992年初次發售的Air Deschutz鞋款於今季亦再次復刻登場，保留標誌性的搭帶涼鞋外觀及撞色設計，而鞋底設計足以讓着用者舒展地穿梭各種地形，再一次凸顯Nike ACG系列可以全天候着用的特性。