女星美白術 　點可以唔學？

美白和減肥都可說是女生的終生事業，在變美的道路上是永不停歇。除了耳熟能詳的美白技巧，例如堅持防曬、勤敷面膜、用美白產品和喝檸檬水外，一眾女星還有不少私藏的美白小技巧。今次就找來6位女星的美白小技巧，讓大家偷偷師！

【宋慧喬─DIY面膜+牛奶】

被稱為「喬妹」的宋慧喬是很多人心目中的女神，皮膚白滑又充滿少女感。她的美白技巧之一是牛奶，用牛奶洗面、按摩及敷面，內服則會選擇人參茶和檸檬水。除此之外，第二個小技巧是DIY面膜，用新鮮雞蛋混合蜜糖做面膜，每周兩至三次。另外還有檸檬汁面膜、豆腐面膜和醋蛋液面膜等。

【全智賢─美白掌溫法】

韓國國民女神全智賢也是膚白貌美的大美人，穿梭在不同韓劇之中的她似乎有着凍齡的技能。她除了堅持一年365日都用不同的美白產品和堅持防曬外，還有她自創的「美白掌溫法」。就是把美白產品均勻的塗在臉上，然後用雙手按摩臉部，讓美白成分更好的滲透至皮膚。

【楊冪─先精華後面膜】

有「帶貨女王」和「少女冪」之稱的楊冪除了好身材外，白哲的皮膚同樣為她增色了不少。她的美白小技巧非常簡單，那就是先用美白精華再敷面膜，面膜能夠加快肌膚吸收精華液，令美白效果更佳。

【林志玲─美白潤膚膜】

有「台灣第一名模」之稱的林志玲多年來都有「女神」的稱號，膚白貌美大長腿的「志玲姐姐」至今仍是風采依然。她除了關注面部保養外，身體的保養也不會輕視。她的美白小技巧是自製護膚膜，將香蕉搗成糊狀，然後倒入全脂牛奶，再加入少量水，比例是3：5：1，攪勻後塗在肌膚上20分鐘後洗掉即可。

【高圓圓─珍珠粉面膜】

高圓圓和趙又廷這一對可以說是相當的低調，女神上年更是誕下女兒榮升「超索媽媽」。從小就是美人的高圓圓也不是沒有黑過。而她的美白秘訣就是珍珠粉，雖然珍珠粉美白很多人都知道，但她的方法大家又試過未？晚上睡覺前厚塗一層珍珠粉在T字區，控制油脂分泌。早上用珍珠粉代替散粉，調整肌色。一周兩次珍珠粉面膜，長期使用見效。

【范冰冰─珍珠粉美白浴】

美白狂人范冰冰在美白的道路上真的是很有發言權。她除了有自己的一套密不透光的防曬法和面膜法外，還有一些特別的小技巧。那就是珍珠粉美白浴，以珍珠粉作為泡浴劑，把珍珠粉、溫水、蜂蜜攪勻再倒入浴缸使用。