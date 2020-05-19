點心優惠　由Lunch食到Dinner

香港人愛一盅兩件，禁聚令放寬，即時讓一大批茶客復活，為了吸引人流，不少中菜食府相繼推出點心優惠，不但有精選的拼盤或任點任食放題，連晚市都可吃到飽。

特選川式點心

灣仔一間川菜館於星期一至五期間、推出精選任食午市點心；大家可先享用沙律吧，之後便可任食指定8款點心，推介陳啟德師傅創作的紅酒京醬燒鵝包，加入紅酒的四川甜麵醬配燒鵝，令餡料更美味。如果嫌經典的紅油炒手吃到厭，不如試一下麻香四溢的糊辣殼酸辣炒手或清鮮的雞湯炒手，讓嗜辣和唔食辣的客人都有得揀。特別是還有3揀1的主菜和3款無限任食的麵飯配搭，每位HK$200有找，CP值非常高。

午市點心7折

荔枝角一間中菜館於5月份的午市時段推出全線點心7折，餐廳供應超過30款點心，選擇多元化。若然有選擇困難症的話，可以揀選「倆．點」點心拼盤，當中包括有芹香鮮蝦金魚餃丶黒毛豬鹹水角丶刺蝟脆香叉燒包、蘿蔔絲酥餅丶懷舊芝麻卷及狀元一品糕7款點心，平時兩位用原價近HK$300，優惠價每位不用HK$100，茶友可以邊歎茶邊傾偈，分量剛剛好。

夜茶歎懷舊滋味

飲茶除了早午餐，也有夜茶，中環一間高級中菜廳就逢星期三至星期五下午6時後推出懷舊點心任食夜，讓大家可以歎夜茶！除了多款港式點心如筍尖鮮蝦餃、潮州蒸粉粿、自家製XO醬蒸排骨、醬皇蒸鳳爪及四寶雞扎等之外，還有鵪鶉蛋燒賣、叉燒餐包、煙香蝦春卷和蛋撻；更有街頭碗仔翅和咖喱三寶，吃完點心後再來一件白糖糕或芝麻卷，猶如回到童年時。