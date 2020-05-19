本日日本：臉大的人有福了！超大碼口罩登場

臉大唔係罪，但碰上新冠肺炎呢類疫症嘅話，就難免有啲麻煩！事關街外售賣嘅成人口罩幾乎都係一種Size，臉大嘅人戴上似乎有「遮唔晒」嘅感覺，真係有苦自己知。不過，如此煩惱即將畫上句號，話說喺日本創業91年、專門縫製嬰兒服裝嘅小倉Meriyasu製造所，啱啱宣布會推出超大碼布口罩！話說該老字號有感於市面嘅即棄口罩會令地球增加大量垃圾，於是喺4月推出咗普通Size嘅可洗布口罩，單單1個月已接到47,000訂單。但與此同時，該公司亦收到唔少大Size口罩嘅查詢，於是促成咗超大碼口罩嘅誕生！簡單講，口罩長21cm、覆蓋鼻至下巴嘅闊度達14cm，而接近兩邊耳仔嘅闊度則有10cm。而廠商亦十分體貼，知道大件頭嘅朋友通常都怕熱，於是口罩內側特別採用觸感清涼嘅布料，而外側則採用經過抑菌加工（SEK標籤）嘅網狀布料。有趣嘅係，小倉Meriyasu製造所嘅社長小倉大典本身都係臉大一族，佢覺得一般嘅布口罩都係偏細同好焗，而戴上自家製嘅涼浸浸超大碼布口罩就當堂好滿足。超大碼口罩每個售1,320日圓，現可於官網預訂，並預定係本月底開始陸續發貨。