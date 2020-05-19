機能新作　實用性更強大

雖則以功能性掛帥的潮流服飾近年不停推陳出新，風格類近設計屢見不鮮，但LAKH supply應該都算是本地潮流界中對於此類功能性設計最堅持之品牌。由早年成名之作Pinroll Jogger以至去年秋冬所推出的Functional Workwear系列，每款單品都擁有強大實用性及功能性。

今季全新推出的Modern Utility系列就率先有兩款短打褲款登場，其中Ten Pockets Cargo Shorts便是上季人氣褲款Ten Pockets Cargo Pants的短褲版本，而褲側Cargo Pocket的可拆式帶扣就由「啪扣」改為磁扣，增加日常配襯使用時的便利性；另一款Fatigue Shorts則以大容量褲袋作賣點，而袋口剪裁設計更刻意前後對調，分別有Denim Navy、Denim Black及Herringbone Khaki三款配色選擇。

隨同Delivery 1登場的更有Layers Patch Tee及Chest Bag，前者於內層加入可分拆的圓腳下襬，方便炎炎夏日「單着」上陣亦可以營造出層次效果；後者除了可以掛於胸前配襯外，背帶部分更可以拆卸將Chest Bag變成Shoulder Bag，並設有豐富間隔收納隨身物，四款單品的設計細節均展現出品牌對於實用機能之追求。